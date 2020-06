Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Kleinkinder bei Kollision mit Baum verletzt

Volkmannsdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem VW die Ortsverbindungsstraße von Plothen nach Volkmannsdorf. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug bei Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum, überfuhr ein Verkehrsschild und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Dadurch wurden die beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren, welche auf der Rückbank saßen, leicht verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell