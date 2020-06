Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Rüttelplatte und Grabenstampfer

Rudolstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von der Baustelle in der Oststraße in Rudolstadt zwei Baumaschinen. Sowohl die Rüttelplatte als auch der Grabenstampfer waren besonders gegen Diebstahl gesichert, was den oder die Unbekannten jedoch nicht davon abhielt, die Vorrichtungen zu knacken und die Geräte zu entwenden. Personen, welche im Tatzeitraum Freitag (05.06.2020) 14:00 Uhr bis Montagmorgen Verdächtiges bemerkt oder einen möglichen Abtransport beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

