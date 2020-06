Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer schwer verletzt

Remptendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag gegen 22:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel die Landstraße von Remptendorf nach Liebengrün. Vor ihm fuhr ein Traktor, welcher einen defekten Lkw abschleppte. Der Opelfahrer überholte das Gespann und scherte im Anschluss wieder nach rechts ein. Dabei übersah er einen Mopedfahrer, welcher vor dem Gespann in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 36-jährige Mopedfahrer wurde hierbei zunächst auf die Frontscheibe des Opel und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei wurde er schwer verletzt und deshalb zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Opel und das Moped verkeilten sich ineinander. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von gesamt ca. 2000 Euro.

