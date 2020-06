Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte stecken Altkleidercontainer in Brand

Saalfeld/Gorndorf (ots)

In der Sonntagnacht bemerkte eine Anwohnerin beim Blick aus ihrem Fenster in Gorndorf offene Flammen und Feuer aus dem Bereich des Finkenwegs. Daraufhin begab sie sich zum dortigen Containerstellplatz und stellte fest, dass sowohl der Altkleidercontainer als auch daneben liegender Müll in Vollbrand standen, woraufhin sie die Feuerwehr informierte. Die Kameraden konnten die Flammen bändigen und stellten fest, dass das Feuer zweifelsfrei nicht durch Selbstentzündung entstanden sein konnte. Es entstand hoher, jedoch bislang nicht eindeutig bezifferbarer, Sachschaden. Deshalb werden Zeugen gesucht, welche gegen 23:30 Uhr im Bereich des Finkenwegs verdächtige Personen bemerkt haben, welche für die Brandlegung in Betracht kommen könnten- Hinweise nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

