Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von Trunkenheitsfahrt bis Zelle

Sonneberg (ots)

Zeugen beobachteten am Samstagabend in Sonneberg, wie ein Mann verdächtig viele Anläufe benötigte, sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abzustellen. Beim Vorbeilaufen beschädigte er zudem ein anderes Fahrzeug und lief nach Hause. Dort stellten ihn die Beamten zur Rede und nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkholtest ergab 2,02 Promille. Gegen die Blutentnahme im Krankenhaus leistete der Beschuldigte noch Widerstand. Ein Gutachten klärt nun den Alkoholgehalt zum Zeitpunkt der Fahrt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens, endete der Abend in der Gewahrsamszelle. Er muss sich nun u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Führerschein wurde auch sichergestellt.

