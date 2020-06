Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Starkbiere

Lkr. Sonneberg (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kontrollierten die Beamten eine Fahrzeugführerin in Schalkau, nachdem sie eine defekte Rückleuchte an ihrem Fahrzeug feststellten. Hierbei wurde sie auch zu ihrem Alkoholkonsum befragt, woraufhin sie angab, zwei Biere getrunken zu haben. Der Test ergab jedoch 1,34 Promille. Die Blutentnahme wird nun Klarheit bringen. Der Führerschein der 39-Jährigen ist erst mal weg. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

