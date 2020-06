Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein.

Steinach (Lkr. Sonneberg) (ots)

Am Samstagabend wurde ein auffälliger Peugeot-Fahrer in Steinach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier war den Beamten schnell klar, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Fahrer musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

