Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle einmal anders

Saalfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.06.2020 kontrollierten die Beamten in Saalfeld, in der Rudolstädter Straße, einen Pkw. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Radfahrer ohne Licht und in Schlangenlinien ebenfalls die Rudolstädter Straße entlang. Er fuhr zu den kontrollierenden Beamten und fragte, ob er etwas falsch gemacht hätte. Dies konnte nach einem Atemalkoholtest bejaht werden. Dieser ergab dann einen Wert von 2,13 Promille. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

