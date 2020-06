Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saalfeld (ots)

Am Freitag Abend, gegen 19:30 Uhr, wurde durch Polizeibeamte der 33 jährige Fahrer eines Pkw VW Polo in Saalfeld, in der Kulmbacher Straße, kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

