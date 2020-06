Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kennzeichendiebstahl

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurden von einem in Rudolstadt, im Erich-Correns-Ring, abgestellten Pkw VW Polo beide Kennzeichen SLF-TI 200 entwendet. Diese wurden durch derzeit unbekannte Täter gewaltsam vom Fahrzeug abgerissen. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Rufnummer 03671/ 56-0 entgegen.

