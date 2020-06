Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag, den 06.06.2020, kam es gegen 22:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in Pößneck, in der Julius-Fucik-Straße. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde ein 21-jähriger Somalier von einem 24-jährigen Afghanen angegriffen. Der 21-jährige erlitt eine leichte Kopfplatzwunde. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

