Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dringend Kontaktaufnahme mit PI Sonneberg erbeten: Parkrempler hinterlässt unleserlichen Zettel an beschädigtem Fahrzeug

Steinach (ots)

Gesucht wird ein Parkrempler, welcher zwischen Dienstag und Donnerstag (02.-04.06.2020) einen Zettel an einem Fahrzeug in Steinach in der Talstraße hinterließ, nachdem er mit dem dort abgeparkten Audi zusammen gestoßen war. Der Geschädigte stellte am gestrigen Nachmittag (04.06.2020) eine Beschädigung hinten links an seinem Audi A 4 Avant fest. Zudem bemerkte er einen, augenscheinlich handgeschriebenen, Zettel, welcher hinter seiner Windschutzscheibe angebracht worden war. Es wird daher vermutet, dass ein bislang Unbekannter gegen den Audi in grau mit SON-Kreiskennung gefahren war, im Anschluss einen Zettel am Fahrzeug hinterließ und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Aufgrund des Regens ist die Schrift jedoch gänzlich unleserlich geworden, weshalb der Gesuchte dringend aufgefordert wird, sich zur weiteren Klärung mit der PI Sonneberg in Verbindung zu setzen.

