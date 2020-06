Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Föritztal / Judenbach (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr in Judenbach einen 22-Jährigen mit einem Pkw Honda stoppen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde in seinem Fahrzeug zudem Cannabis entdeckt und sichergestellt. Anzeigen kommen nun auf ihn wie auch auf die Halterin des Fahrzeuges zu.

