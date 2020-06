Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden hochwertiges Pedelec aus Keller

Zeigerheim (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec aus einem Kellerverschlag in der Straße "Am Wasserwerk" in Zeigerheim (Bad Blankenburg). Der Geschädigte hatte das Elektrofahrrad in seinem Kellerverschlag, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war, am Dienstagabend zum Aufladen abgestellt. Der oder die Täter hebelten das Vorhängeschloss auf und entwendeten das grün-orangene Cube-Stereo Hybrid im Wert von über 4000 Euro mitsamt Ladestation. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen geben können. Ebenfalls ist es möglich, dass seitens der/des Täter/s versucht werden könnte, dass Pedelec über Online-Plattformen zu verkaufen- bei Ungereimtheiten kontaktieren Sie daher bitte umgehend die LPI Saalfeld unter 03671-560.

