Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Windspiel beschädigt

Neustadt an der Orla (ots)

In der Nacht vom Montag, den 01.06.2020 zum Dienstag, den 02.06.2020 beschädigten unbekannte Täter in Neustadt an der Orla ein Windspiel im Wert von 350,-EUR. Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

