Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Baucontainer

Neustadt/Orla (ots)

In der Zeit vom 29.5.2020 bis 02.06.2020 brachen unbekannte Täter das Schloss eines Baucontainers in Neustadt auf. In dem Container wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 20EUR. Wer Hinweise zu den Tätern hat, meldet sich bitte bei der PI Saale-Orla unter 03663-4310.

