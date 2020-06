Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittag des 02.06.2020 kam es in Pößneck auf der Raniser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrradfahrer. Ein 50-Jähriger befuhr die Raniser Straße mit seinem Fahrrad stadteinwärts. Im Bereich einer Gefällestrecke verhakte sich die Schaltung seines Fahrrades und der Mann stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Pößneck verbracht werden.

