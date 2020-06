Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 15-Jähriger fährt leistungsgesteigertes Kleinkraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnisklasse

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittag des 02.06.2020 kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Saale-Orla ein Kleinkraftrad in der Nordstraße in Schleiz. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Kleinkraftrad leistungstechnische Steigerungen vorgenommen wurden. Da bei dem 15-Jährigen die Fahrerlaubnisklasse für die leistungstechnische Steigerung nicht außreichte, wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Kleinkraftrad wurde zum Zwecke der Beweissicherung sichergestellt.

