Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis vor Polizei geflüchtet

Schleiz (ots)

Am 01.06.2020 sollte gegen 13:50 Uhr in der Ortslage Triptis ein schwarzer Pkw Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich durch Flucht der Kontrolle, fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Leubsdorf und weiter Richtung Wüstenwetzdorf. Als Fahrer ergab sich ein bereits hinlänglich polizeibekannter 35-Jähriger, welcher nicht mehr im Besitz einer gülten Fahrerlaubnis war. Personen, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 zu melden.

