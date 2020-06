Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuerlöscher im Gesicht entleert- Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es im Bereich der Kulmbacher Straße in Saalfeld zu einer tätlichen Auseinandersetzung der ungewöhnlichen Art. Ein 40-jähriger Saalfelder (deutsch) fühlte sich durch seine ehemalige Lebensgefährtin in Begleitung eines neuen Mannes dermaßen provoziert, dass er auf den 36-jährigen Pößnecker mit einem Feuerlöscher losging und ihm das Löschpulver ins Gesicht sprühte. Weiterhin beschädigte der Täter im Nachgang mit dem Feuerlöscher mehrere Fahrzeuge. Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus nach Saalfeld verbracht, gegen den Beschuldigten wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

