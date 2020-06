Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte brechen in Kulturpalast ein

Unterwellenborn (ots)

Zum wiederholten Male kam es zum Einbruch in den Kulturpalast in Unterwellenborn. Im Tatzeitraum 23.05.2020 bis zum gestrigen Montag, 01.06.2020, drangen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten ein und entwendeten mehrere Hängeleuchten und -lampen sowie mehrere Runduhren und Notausgangs-Beleuchtungen, sodass hoher Schaden entstand. Zeugen, welche sachdienliche Täterhinweise geben können, wenden sich an die LPI Saalfeld unter 03671-560.

