Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pöritzsch, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag, den 01.06.2020, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L1095, zwischen Saalburg und Pöritzsch. Ein 51-jähriger Motorradfahrer übersah einen vor ihn haltenden PKW und fuhr auf diesen auf. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW Fahrer blieb unverletzt.

