Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung an VW Amarok gesucht

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag, den 31.05.2020, 20:00 Uhr und Montag, den 01.06.2020, 08:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in Gefell, in der Breiten Straße, in der Nähe des Marktes. Der oder die unbekannten Täter haben die linke Fahrzeugseite eines abgeparkten VW Amaroks zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

