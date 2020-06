Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Alkohol

Unterwellenborn (ots)

Am frühen Abend des 30.05.2020 ereignete sich auf der Bundesstraße 281 im Bereich Oberwellenborn ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Der 63 jährige Fahrer eines Pkw Renault Laguna beabsichtigte, aus der Abfahrt Oberwellenborn, im Bereich der Milchtankstelle, nach links auf die Bundesstraße 281 in Richtung Pößneck aufzufahren. Dabei übersah er einen auf der Bundestraße in Richtung Saalfeld fahrenden Pkw VW Golf. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Renault. Beide Beifahrerinnen des Golf und des Renault wurden bei dem Unfall verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 50 jährigen Fahrer des VW Golf Atemalkohol festgestellt. Ein Test bestätigte die Annahme und ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde aufgenommen. Aber auch den Fahrer des Pkw Renault erwartet eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 7500,- Euro.

