Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

Remptendorf (ots)

Am Samstag, den 30.05.2020 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L1102. Der 39-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Audi die K117 aus Richtung Lückenmühle kommend und wollte an der Kreuzung nach rechts Richtung Remptendorf abbiegen. Dabei mißachtete er die Vorfahrt des 50-jährigen Fordfahrers, welcher aus Richtung Liebschütz auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Remptendorf fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt und beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden.

