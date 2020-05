Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Saalfeld (ots)

Königsee: Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von vergangenen Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Tankstelle in Königsee, Gehrener Straße, eingebrochen. Der oder die Täter warfen ein doppelverglastes Fenster auf Höhe des Verkaufstresens ein und kamen durch dieses Fenster in das Gebäude. Er bzw. sie hatten es vorrangig auf Zigaretten und Bargeld abgesehen. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 4000,- EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Saalfeld: Aufmerksamer Zeuge teilt Unfallflucht mit

Heute in der Mittagszeit touchierte ein 89-Jähriger mit seinem Daihatsu Kleinwagen beim Rückwärtseinparken einen bereits geparkten Pkw Dacia auf einem Parkplatz in der Nähe der Thüringenklinik in Saalfeld. Zuerst wartete er danach ca. eine Minute in der Parklücke, fuhr dann jedoch auf einen gegenüberliegenden Parkplatz. Der Unfallhergang und das gesamte Geschehen wurden aus einem anderen Fahrzeug heraus beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Warum sich der Unfallverursacher zur Unfallflucht entschied und welchen Einfluss seine auch lebensältere Beifahrerin auf ihn hatte, ist nicht bekannt.

