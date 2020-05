Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von 600 Litern Diesel- Zeugen gesucht

Fischersdorf (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag von einer Baustelle in Fischersdorf Diesel. Von zwei Kettenbaggern öffneten der/ die Unbekannten die Tankdeckel und entwendeten jeweils etwa 300 Liter Dieselkraftstoff, sodass sich der Schaden auf über 650 Euro beläuft. Bislang liegen keine Täterhinweise vor- bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Personen im Tatzeitraum 27.05.2020 18:00 Uhr bis 28.05.2020 06:30 Uhr wenden sie sich bitte an die LPI Saalfeld unter 03671-560.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell