Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktualisierte Pressemeldung hinsichtlich zweier versuchter Tötungsdelikte

Saalfeld/Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom 26.05.2020 auf den 27.05.2020 kam es zu zwei versuchten Tötungsdelikten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Hinsichtlich des Vorfalles im Obdachlosenheim Am Watzenbach ist folgendes zu ergänzen: Gegen den 28-jährigen Deutschen wurde durch das Amtsgericht Gera Haftbefehl erlassen, der Beschuldigte wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Auch hinsichtlich des Sachverhaltes in der Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt erlies das Amtsgericht Gera am 28.05.2020 Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Marokkaner, sodass auch er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die weiteren Ermittlungen zu beiden Fällen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt und dauern an.

