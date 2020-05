Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2020, kam es gegen 16:00 Uhr in der Neustädter Straße in Pößneck, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Transporters, mit grünen Streifen und einem grauen Anhänger, streifte einen 23-jährigen Fahrradfahrer, der daraufhin stürzte. Die Unfallstelle befand sich am Abzweig Saalbahnstraße und Jüdeweiner Straße. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer in Richtung Stadtzentrum. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell