Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Pößneck (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2020 ereignete sich gegen 16:00 Uhr in Pößneck in der Neustädter Straße / Jüdeweiner Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer beabsichtigte von der Neustädter Straße in die Jüdeweiner Straße abzubiegen, als er von einem Transporter mit Anhänger überholt wurde. Hierbei wurde durch den Fahrzeugführer des Transporters der Seitenabstand nicht beachtet, sodass der Radfahrer nach rechts ausweichen musste. Hierdurch geriet er mit dem Vorderrad an den Bordstein und kam zu Fall. Der Transporterfahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern bzw. seine Feststellungspflicht nachzukommen. Bei dem Transporter soll es sich um einen weißen VW oder Mercedes Sprinter mit grünen Streifen gehandelt haben. Bei dem Anhänger handelte es sich um einen zweiachsigen Kipper. Das Unfallgeschehen wurde mutmaßlich von mehreren Fußgängern beobachtet. Diese und auch Personen, welche Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der PI Saale-Orla zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell