Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Baucontainer

Cursdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in einen Baucontainer in Cursdorf, welcher auf der Baustelle an der Kläranlage stand. Nach dem gewaltsamen Öffnen des Schlosses wurden diverse Werkzeuge sowie eine Schubkarre im Gesamtwert von etwa 5000 Euro entwendet. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum 22.05.2020 (Freitag) 08:00 Uhr bis zum Montagmorgen nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

