Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Einbruch gesucht

Föritztal/ OT Heubisch (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag drangen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Entsorgungsunternehmens in Föritztal (OT Heubisch) ein. Nachdem der/die Täter durch Aufhebeln eines Fensters ins Gebäude gelangten wurden mehrere Büros und Räumlichkeiten durchsucht und Geldkassetten aufgehebelt. Aufgrund der brachialen Vorgehensweise auf beiden Geschossen des Gebäudes beläuft sich der geschätzte Sachschaden auf etwa 10.000 Euro, der Entwendungsschaden bewegt sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge im niedrigen dreistelligen Bereich. Derzeit wertet die Kriminalpolizeiinspektion vorgefundene Spuren aus. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Personen im Bereich "Am Rohof" geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-4171464 zu melden.

