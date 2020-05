Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Uneinigkeit hinsichtlich Parkposition führt zu Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung

Schleiz (ots)

Am Freitagabend drohte eine Auseinandersetzung in Schleiz zu eskalieren. Ein 23-Jähriger (mazedonisch) stellte gegen 21:00 Uhr beim Nachhausekommen fest, dass sein Parkplatz in der Agnesstraße durch ein anderes Fahrzeug belegt war. Mangels anderer Parkmöglichkeiten stellte er sein Fahrzeug direkt gegenüber ab und hinterließ seine Handynummer an der Windschutzscheibe. Als er bemerkte, dass der andere Fahrzeugführer wegfahren wollte, begab er sich vors Haus. Da wurde er durch den 53-jährigen Täter (aserbaidschanisch) bereits angegriffen und mit groben Schottersteinen beworfen, sodass er wieder in seine Wohnung flüchtete. Der Täter hatte sich eine Eisenstange, welche die Parkplätze abgrenzte, gegriffen und bedrohte den Geschädigten an seiner Wohnungstür mit den Worten "Wenn du nicht raus kommst bringe ich dich um!" Neben Bedrohung wird weiterhin wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird. Der Täter wurde durch die eingesetzten Beamten später zu Hause angetroffen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell