Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Schilbach; Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2020, wollten Polizeibeamte der PI Saale-Orla gegen 16:00 Uhr ein Moped in Schilbach einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und flüchtete. Kurze Zeit später konnte der 18-jährige Fahrer in Tanna kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass das Moped nicht versichert war und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es werden Zeugen gesucht, die die Flucht in Schilbach beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Orla (03663-4310) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

