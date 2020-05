Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Landkreis Sonneberg - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Samstag gegen 20.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der B 89 im Bereich Frankenblick ein PKW Audi auf, an welchem eine Kennzeichentafel fehlte. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die 40-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, eine Blutentnahme wurde angeordnet und das entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Am Sonntag gegen 09.00 Uhr wurde der Audi erneut festgestellt, diesmal zwischen Blechhammer und Hüttengrund. Am Steuer war wieder die 40-Jährige unterwegs. Ein erneuter Drogenvortest erbrachte ebenfalls ein positives Ergebnis und hatte wieder die Anordnung einer Blutentnahme zur Folge. Es erfolgte eine weitere Anzeigenerstattung.

