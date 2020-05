Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vandalismus am Webersloch

Lehesten (ots)

In der Berg- und Schieferstadt Lehesten wurden im Zeitraum vom 21.05.2020 bis 22.05.2020 auf dem Wanderweg "Luthersweg" zur Schutzhütte "Luthersblick" zahlreiche hölzerne Wegweiser beschädigt. Die unbekannten Täter stießen diese um oder brachen sie mittels roher Gewalt aus der Metallhalterung. An der Schutzhütte "Luthersblick" wurden sechs hölzerne Dachrinnenhalterungen abgebrochen und im Bereich der Hütte auf den Boden geworfen und zurückgelassen. Der durch die unbekannten Täter entstandene Schaden wird auf ca. 400EUR geschätzt. Mögliche Hinweise auf die Täter können an die Landespolizeiinspektion Saalfeld übermittelt werden.

