Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wer macht denn so etwas?

Leutenberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzte ein/e unbekannte/r Täter/in die Motorhaube und die Beifahrertür eines Mazda in Leutenberg. Dieser war auf dem Parkplatz im Röhlersgarten abgestellt. Es entstand dabei ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld gern entgegen. Tel. 03671-560

