Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl aus einem Transporter gesucht

Oberpöllnitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwischen Mittwoch, 20.05.2020, 19:00 Uhr und Freitag, 22.05.2020, 07:30 Uhr, kam es in Oberpöllnitz bei einem Garagenkomplex zu einem Einbruch in einen Transporter. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus einem Transporter mehrere Arbeitsgeräte im Wert von ca. 1000,00EUR. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

