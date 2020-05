Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad und Teleskopschlagstock sichergestellt

Tanna, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 22.05.2020, wurde in Tanna ein 35-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrrad 2016 in Münster entwendet worden war. In der weiteren Folge wurde bei dem Fahrradfahrer noch ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt.

