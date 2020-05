Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug bleibt zwischen zwei Bäumen stecken

Bad Lobenstein (ots)

Ein Renault-Fahrer hatte am Donnerstag, den 21.05.2020 gegen 14:00 Uhr an der Quelle in der Straße der Jugend in Bad Lobenstein angehalten und vergaß seine Handbremse anzuziehen. Daraufhin fiel der PKW die Böschung hinab und blieb zwischen zwei Bäumen stecken. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Zur Bergung des PKWs musste die K 564 für etwa eine Stunde gesperrt werden.

