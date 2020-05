Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW zerkratzt

Schleiz (ots)

In der Nacht vom 20.05.2020 auf den 21.05.2020 zerkratzten unbekannte Täter die rechte Fahrzeugseite eines Dacia Logan in der Nikolaistraße in Schleiz. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

