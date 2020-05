Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Baumaterial auf Himmelfahrtstour

Saalburg-Ebersdorf, Pöritzsch (ots)

Während der Streifentätigkeit am Donnerstag, den 21.05.2020 wurde eine Himmelfahrtswandergemeinschaft angetroffen, die einen Eimer mit Baumaterial mit sich führte. Da es sich nicht um Wanderutensilien handelte und der Mitführende keine plausiblen Angaben zur Herkunft machen konnte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Diebesgut handelt. Die Gruppe gab in der Folge an, den Eimer mit Mörtelanhaftungen, Reibebrett und hochwertigem Schwerlastkleber der Marke Hilti am Straßenrand in Pöritzsch am Abzweig Kletterwald aufgefunden zu haben. Der Eimer mit Inhalt wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Zum Besitzer liegen keine Erkenntnisse vor. Zeugenhinweise, um einen möglichen Besitzer ausfindig zu machen, nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell