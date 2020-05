Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Neustadt an der Orla (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Donnerstag, den 21.05.2020 gegen 18:00 Uhr in Neustadt an der Orla wurde eine Dose mit Drogenanhaftungen im Rucksack eines 29-jährigen Somaliers festgestellt. Es erfolgte die Sicherstellung dessen und eine Anzeige gegen den Beschuldigten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes.

