Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt missachtet an "Kaufhauskreuzung"

Schleiz (ots)

Zu einem Vorfahrtsfehler kam es am Mittwoch, den 20.05.2020 gegen 11:30 Uhr in der Ortslage Schleiz. Eine 48-jährige Skodafahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Ortslage Schleiz aus Richtung Neumarkt kommend in Richtung Hofer Straße und bog als wartepflichtige Linksabbiegerin in die Hofer Straße ein. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 70-jährige Renaultfahrerin, welche aus Richtung Oschitzer Straße in Richtung Neumarkt fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand, an beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell