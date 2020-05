Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht in Pößneck

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2020 gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Pößneck in der Bahnhofstraße gemeldet. Ein Dacia-Fahrer parkte in der Bahnhofstraße aus und beschädigte dabei ein weiteres Fahrzeug. In der Folge verließ der Dacia-Fahrer ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen pflichtwidrig die Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme meldeten sich Zeugen, die den Unfall beobachteten. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell