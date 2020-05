Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht auf Parkplatz

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, dem 20.05.2020 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich in Pößneck in der Saalfelder Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter Hyundai an der Heckklappe beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

