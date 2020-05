Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen zwei Pkw mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Dienstag gegen 18:15 Uhr die Bernhardstraße aus Richtung Schöne Aussicht in Richtung Bahnhofstraße und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw Citroën, welcher die Bernhardstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei der 39-jährige Fahrer des Citroën verletzt wurde und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell