Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Neustadt an der Orla

Neustadt an der Orla (ots)

Am Abend des 19.05.2020 stellte die Polizei in Neustadt an der Orla einen alkoholisierten Mopedfahrer fest. Die Beamten kontrollierten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Moped. Schon beim Anhalten fiel ihnen auf, dass dieser dabei Gleichgewichtsprobleme hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der 48 Jahre alte Fahrer wurde zu einer Blutentnahme in das Krankenhaus nach Pößneck verbracht. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

