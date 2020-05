Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Präsentation der neuen Uniformen der Thüringer Polizei

Saalfeld (ots)

Die Landespolizei in Thüringen hat mit der Einführung neuer Uniformen begonnen. Die PolizeibeamtenInnen der LPI Saalfeld werden aktuell mit Uniformteilen ausgestattet und zu den ersten gehören, die diese neue Uniform im Dienst tragen werden. Dazu wird der Leiter der LPI Saalfeld, Polizeidirektor Matthias Zacher, am 01.Juni 2020 den offiziellen "Startschuss" für die LPI Saalfeld geben. Wir möchten Ihnen die neuen Uniformen mit den verschiedenen Tragevarianten vorstellen und laden Sie zur Präsentation für Mittwoch, 27. Mai 2020, 10:00 Uhr in die Landespolizeiinspektion Saalfeld, Promenadenweg 9 ein. Auf Grund der aktuellen Beschränkungen i.Z.m. der Coronapandemie bitten wir um Ihr Verständnis, dass von jedem Pressemedium nur jeweils ein Vertreter teilnehmen kann. Bei Interesse bitten wir um Ihre Rückmeldung an Email:PRESSE.LPI.Saalfeld@polizei.thueringen.de oder Tel. 03671 561503 bis Die., 26. Mai 2020.

