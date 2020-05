Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person zwischen Oberlemnitz und Heinersdorf

Bad Lobenstein (ots)

Am Abend des 17.05.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 62 Jahre alter Motorrad-Fahrer befuhr mit seiner 51 Jahre alten Mitfahrerin die Ortsverbindungsstraße zwischen Oberlemnitz und Heinersdorf. In einer Rechtskurve kam der Fahrer des Motorrads auf Grund von Splitt auf der Fahrbahn zu Fall. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, jeodch wurde seine Mitfahrerin schwer verletzt und musste in das Krankenhaus nach Naila verbracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

